I podisti invadono la città | settecento iscritti alla Terni Half Marathon le foto e i risultati
Il 11 gennaio si è svolta l’ottava edizione della Terni Half Marathon, con circa 700 partecipanti. L’evento, organizzato da #iloverun Athletic Terni in collaborazione con Fondazione Carit, ha visto numerosi podisti attraversare le vie della città. Di seguito, foto e risultati dell’edizione 2024, testimonianza di un appuntamento che continua a rappresentare un momento importante per la community del running locale.
