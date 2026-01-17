Napoli City Half Marathon la carica dei 10mila | record di iscritti

La Napoli City Half Marathon si prepara ad accogliere oltre 10.000 partecipanti nella sua prossima edizione, prevista per domenica 22 febbraio 2026. Organizzata da Napoli Running, questa gara di mezza maratona, riconosciuta da World Athletics e FIDAL, rappresenta un importante evento sportivo e culturale per la città. Un appuntamento che unisce sport, passione e tradizione, attirando atleti e appassionati da tutta Italia.

Tempo di lettura: 4 minuti Parlare di successo non basta a rendere l’idea, sono 10mila gli atleti che, domenica 22 febbraio 2026, hanno scelto di vivere la grande festa della Coelmo Napoli City Half Marathon, manifestazione organizzata da Napoli Running, che si fregia della Road Race di World Athletics e del Gold Label FIDAL. Napoli Running ringrazia per questo regalo da 10mila partecipanti che coloreranno le strade di Napoli in un evento che entrerà nella storia dello sport italiano. Tanto l’entusiasmo dimostrato verso questo evento che parla di agonismo, solidarietà, socialità, benessere e turismo con un importante indotto economico generato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli City Half Marathon, la carica dei 10mila: record di iscritti Leggi anche: Si corre la FIAT Torino City Marathon: 10mila iscritti, il percorso Leggi anche: Si corre la FIAT Torino City Marathon: 10mila iscritti, il percorso e le variazioni delle linee Gtt La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Coelmo Napoli City Half Marathon, mai così spettacolare: assalto al record con Crippa e Riva; Coelmo Napoli City Half Marathon, Elvanie Nimbona tra le favorite; Napoli City Half Marathon, la mezza più veloce d’Italia apre ufficialmente ai fast walker; Napoli City Half Marathon 2026, Elvanie Nimbona la “napoletana” che corre per il primato italiano di mezza maratona. 10mila partecipanti a Coelmo Napoli City Marathon, record e iscrizioni chiuse - La mezza di Napoli ha chiuso in anticipo le iscrizioni, il 52% dei 10mila iscritti sono stranieri. corrieredellosport.it

Napoli City Half Marathon, oltre 10mila iscritti da 117 nazioni - Sono 10mila gli atleti che, domenica 22 febbraio 2026, hanno scelto di vivere la grande festa della Coelmo Napoli City Half Marathon, manifestazione ... sorrentopress.it

Pietro Riva vs. Yeman Crippa, la Coelmo Napoli City Half Marathon per il primato italiano maschile di mezza maratona - NAPOLI – Continuano le sorprese alla Coelmo Napoli City Half Marathon, manifestazione organizzata da Napoli Running e che si fregia della Bronze Label dalla World Athletics, delle 5 Stelle Quality Rac ... tuttosport.com

Il NAPOLI o la JUVENTUS Il MANCHESTER CITY o l'INTER Chi va più avanti in Champions League "La Juve ha il 5% di possibilità di vincerla..." - facebook.com facebook

Pietro #Riva vs. Yeman #Crippa, la Coelmo Napoli City Half Marathon per il primato italiano maschile di mezza maratona x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.