Sassuolo-Bologna risultato 0-1 decide il gol di Dallinga

Nel match tra Sassuolo e Bologna, il risultato finale è stato di 0-1. Il Bologna ha trovato il gol decisivo nei primi minuti grazie a Dallinga, che ha portato avanti la squadra. La partita si è giocata al Mapei Stadium, con il Bologna che ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale. Nessun altro episodio rilevante ha modificato l’esito della sfida.

Dopo la sconfitta con il Verona in campionato e il pari nell’andata degli ottavi di Europa League con la Roma, il Bologna torna a vincere e lo fa in casa del Sassuolo (1-0). A segno Dallinga dopo appena cinque minuti, bravo a battere Muric avventandosi su una sua respinta sulla conclusione di Odgaard. Basta questo sigillo al Bologna per conquistare i tre punti e salire a 42. Una quota che gli permette di consolidare l’ottavo posto. Il Sassuolo, invece, resta a 38. Subìto il gol i neroverdi non si demoralizzano: ingranano e ci provano con Pinamonti, ma Skorupski para e salva il Bologna. I rossoblù rispondono in maniera veemente: Orsolini e Cambiaghi cercano il raddoppio, ma nessuno dei due riesce a inquadrare lo specchio della porta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sassuolo-Bologna risultato 0-1, decide il gol di Dallinga Articoli correlati Diretta gol Serie A LIVE: Dallinga decide Sassuolo Bologna, Pisa avanti contro il CagliariMercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Juventus, infortunio Thuram: le condizioni del centrocampista... Diretta gol Serie A LIVE: Dallinga decide Sassuolo Bologna, Pisa che dilaga contro il CagliariMercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Moviola Sassuolo Bologna: gli episodi dubbi del match diretto da... La decide CABAL: Bologna-Juventus 0-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sassuolo Bologna risultato 0 1 decide... Temi più discussi: Pronostico Sassuolo-Bologna quote analisi 29 giornata Serie A; Sassuolo-Bologna: probabili formazioni e statistiche; Sassuolo-Bologna: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Pagelle Sassuolo-Bologna 0-1, i voti della partita: la decide DallingaNella sfida che di fatto valeva l’ottavo posto in classifica, il Bologna allunga sul Sassuolo grazie al successo al Mapei Stadium che permette alla formazione rossoblu di arrivare al meglio alla sfida ... calciomercato.it Sassuolo-Bologna 0-1, decide Dallinga. Skorupski si fa male ma resta in campoUn gol dell’attaccante olandese sposta gli equilibri nel derby del Mapei. Problema muscolare per il portiere rossobù, ma i felsinei hanno finito le sostituzioni ... msn.com SERIE A | Bologna batte Sassuolo 1-0 #ANSA x.com Formazioni ufficiali Sassuolo Bologna Le scelte di Grosso e Italiano facebook