Pagelle Sassuolo-Bologna 0-1 i voti della partita | la decide Dallinga

Il Bologna ottiene una vittoria in trasferta contro il Sassuolo con il punteggio di 1-0, grazie al gol di Dallinga arrivato nei primi minuti di gioco. La partita si è conclusa con il Bologna che ha conquistato i tre punti, mentre il Sassuolo ha tentato di reagire senza riuscire a segnare. La gara si è svolta senza episodi di grande spettacolo o cambi di risultato.

Il Bologna riscatta la sconfitta casalinga contro il Verona e batte il Sassuolo in trasferta grazie al gol di Dallinga, arrivato dopo pochi minuti di gioco. I voti di Sassuolo-Bologna di Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Nella sfida che di fatto valeva l’ottavo posto in classifica, il Bologna allunga sul Sassuolo grazie al successo al Mapei Stadium che permette alla formazione rossoblu di arrivare al meglio alla sfida di Europa League contro la Roma, valido per il ritorno degli ottavi di finale. La squadra di Vincenzo Italiano parte subito al meglio riuscendo a sbloccare il risultato dopo pochi minuti grazie ad un grande gol di Dallinga che si gira in un fazzoletto di campo trovando l’angolo che batte Muric. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Pagelle Sassuolo-Bologna 0-1, i voti della partita: la decide Dallinga Articoli correlati Pagelle Bologna-Udinese, i voti della partita: decide Bernardeschi su rigoreSecondo gol in campionato per Federico Bernardeschi e seconda rete messa a segno contro l’Udinese per il centrocampista offensivo del Bologna che ha... Pagelle Pisa-Bologna 0-1, i voti della sfida: Odgaard la decide all’ultimoAncora una vittoria per il Bologna di Vincenzo Italiano che, tra campionato ed Europa League è giunto al suo quinto successo di fila. Contenuti utili per approfondire Pagelle Sassuolo Bologna 0 1 i voti... Discussioni sull' argomento Sassuolo-Bologna: probabili formazioni e statistiche; Le pagelle di Bologna-Roma: Bernardeschi scintillante, cerniera Svilar; Lazio-Sassuolo 2-1, pagelle e tabellino: vince Marusic al 93', Zaccagni e Berardi non si vedono; Udinese-Juventus 0-1, le pagelle della partita di Serie A. Sassuolo-Bologna: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statisticheSassuolo-Bologna di Serie A 2025-26, 29a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità. sport.virgilio.it Pagelle Lazio-Sassuolo del 9 marzo 2026 | Serie A https://www.calciomagazine.net/pagelle-lazio-sassuolo-9-marzo-2026-242058.html facebook