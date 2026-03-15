Sassuolo-Bologna 0-1 Dallinga decide il derby emiliano

Nel match tra Sassuolo e Bologna, il risultato finale è stato di 0-1 in favore del Bologna. Dallinga ha segnato il gol decisivo, portando i tre punti alla squadra ospite. La partita si è svolta nel contesto della doppia sfida di Europa League contro la Roma.

AGI - Nel mezzo della doppia sfida di Europa League contro la Roma, il Bologna porta a casa bottino pieno nel derby emiliano contro il Sassuolo. Al Mapei Stadium, l'1-0 finale porta la firma di Dallinga, in gol nei primi minuti. Dopo aver giocato un ottimo primo tempo, il Bologna è riuscito a gestire il risultato nella seconda frazione, facilitato da un Sassuolo impreciso e poco intenso. A livello, però, di infortuni il pomeriggio degli ospiti non è stato per nulla fortunato: oltre alle uscite forzate prima di De Silvestri poi di Moro, nel finale c'è stata apprensione anche per le condizioni di Skorupski. In vista del ritorno di Europa League, Italiano opta per diversi cambi di formazione: oltre ad Orsolini e Odgaard, viene scelto Dallinga per far inizialmente rifiatare Castro. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sassuolo-Bologna 0-1, Dallinga decide il derby emiliano Articoli correlati Serie A, Sassuolo-Bologna 0-1: Dallinga decide il derby emiliano. Il Pisa batte il Cagliari 3-1Il Bologna ha battuto per 1-0 in trasferta il Sassuolo, nel derby emiliano valido per la 29/a giornata di Serie A. Pagelle Sassuolo-Bologna 0-1, i voti della partita: la decide DallingaIl Bologna riscatta la sconfitta casalinga contro il Verona e batte il Sassuolo in trasferta grazie al gol di Dallinga, arrivato dopo pochi minuti di... Contenuti e approfondimenti su Sassuolo Bologna 0 1 Dallinga decide il... Temi più discussi: Sassuolo-Bologna: probabili formazioni e statistiche; Pronostico Sassuolo-Bologna quote analisi 29 giornata Serie A; Diretta Sassuolo-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Sassuolo-Bologna: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Sassuolo-Bologna 0-1, basta un gol di Dallinga per vincere il derby. Tifosi in ansia per Skorupski, infortunatoNel primo tempo l'attaccante olandese segna una rete da bomber di razza, poi i rossoblù si difendono bene. Il portiere si fa male in uscita e potrebbe saltare il ritorno di Europa League di giovedì pr ... ilrestodelcarlino.it Le pagelle di Sassuolo-Bologna 0-1: seconda sconfitta di fila per i ragazzi di GrossoARIJANET MURIC 6-. Può poco sul gol di Dallinga, poco dopo si rifà con un’uscita su Miranda. Impreciso su un tiro di Odgaard al 48?, è Muharemovic a togliergli da davanti un pallone che poteva essere ... canalesassuolo.it Sassuolo-Bologna, risultato 0-1: il gol di Dallinga dà la vittoria ai rossoblù che salgono a 42 punti in classifica x.com Formazioni ufficiali Sassuolo Bologna Le scelte di Grosso e Italiano facebook