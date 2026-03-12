Echenique s’infiamma e sfodera gli artigli C’è burrasca? Caupain si mette al timone

Echenique si infiamma e sfodera gli artigli durante la partita, mentre Caupain prende il comando e si mette al timone. Jaylen Barford gioca dieci minuti senza segnare punti e commette due perse, evidenziando un avvio complicato per lui. La squadra affronta una fase di difficoltà, come indicato dal minus 19 nel plusminus di Barford nei minuti in cui resta in campo.

Jaylen BARFORD (10 minuti, 0 punti, 2 perse) Inizio difficilissimo, ben spiegato dal -19 di plusminus nei dieci minuti in cui rimane in campo. Viene bloccato da un problema fisico e non gioca nel secondo tempo. Speriamo non sia nulla di serio. Voto 5. Riccardo ROSSATO (22 minuti, 6 punti, 2 assist, 2 perse) L’atteggiamento sui due lati del campo è perfetto, la mira appannata (03 dal campo) e ‘fattura’ soltanto dalla lunetta. Non demerita, ma da lui è lecito aspettarsi qualcosina di più in partite così importanti. Voto 5,5. JT THOR (20 minuti, 2 punti, 4 rimbalzi). Duella con Kelan Martin che è in cliente scomodo e infatti il buon JT ci capisce poco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

