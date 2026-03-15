A Sarzana si svolgerà lunedì 16 marzo alle 15.30 l’ultimo saluto a Giuliano Nioi, conosciuto come Giglio, scomparso a 55 anni. La cerimonia si terrà nella chiesa di San Francesco, dove amici e familiari si riuniranno per commemorarlo. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra le persone che lo conoscevano.

L’ultimo saluto a Giuliano Nioi si terrà lunedì 16 marzo alle ore 15.30 nella chiesa di San Francesco a Sarzana. La comunità locale si prepara a onorare la memoria di un cittadino scomparso all’ospedale San Martino di Genova, noto affettuosamente come Giglio. A soli 55 anni, la sua scomparsa ha lasciato nel vuoto una madre, dei fratelli e l’amata cagnolina Mina. La notizia non è solo un dato statistico demografico, ma il segnale di una perdita tangibile per il tessuto sociale sarzanese. In un territorio dove le relazioni umane sono spesso più preziose delle cifre economiche, la morte di Nioi colpisce direttamente la rete di amicizie consolidate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sarzana piange Giglio: addio a 55 anni

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