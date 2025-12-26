Fucecchio piange Stefania Falchi Insegnante ed ex assessore aveva 55 anni

Fucecchio, 26 dicembre 2025 – Lutto a Fucecchio per la scomparsa a soli 55 anni di Stefania Falchi, insegnante ed ex assessore del Comune. "La sindaca Emma Donnini, l'amministrazione comunale e tutto il Comune di Fucecchio – si legge in una nota – si stringono alla famiglia di Stefania Falchi, venuta a mancare nelle scorse ore. Falchi – di professione insegnante di sostegno alla scuola Montanelli Petrarca di Fucecchio – aveva ricoperto per due mandati il ruolo di assessore: nel 1999 l'allora primo cittadino Florio Talini la scelse per il neonato assessorato alle politiche giovanili, che da allora e grazie al lavoro di Stefania ha conosciuto uno sviluppo molto rilevante; si pensi al Festival Marea, ad esempio, di cui Stefania Falchi era una delle colonne portanti.

