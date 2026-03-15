Lazio le scelte di Sarri contro il Milan | Maldini dal 1' senza Basic il play è Patric

Il tecnico della Lazio ha optato per alcune scelte specifiche nella formazione contro il Milan. Maldini è partito titolare nel reparto difensivo, mentre senza Basic il ruolo di playmaker è stato affidato a Patric. A centrocampo, in assenza di Romagnoli, il difensore è stato spostato più avanti come mediano. La squadra ha quindi modificato alcune posizioni per affrontare la partita.

Maurizio Sarri deve reinventare nuovamente la formazione della Lazio. Rispetto all’undici schierato inizialmente contro il Sassuolo, si prospettano altre due assenze di rilievo. Out Cataldi fermatosi nel primo tempo di lunedì per guai al polpaccio (lesione di lieve entità: rientro dopo la sosta) e quasi sicuramente Romagnoli. Per il centrale ex Milan in corso le ultime valutazioni, ma i fastidi al polpaccio (ematoma risalente alla gara di Coppa Italia contro l’Atalanta) non danno speranze da cavalcare. Così per giocare al centro della difesa, al fianco di Gila, è pronto Provstgaard. In regia, dove già pesa lo stop di Rovella (operato alla spalla, come il portiere Provedel), dovrebbe andare Patric, come nella seconda parte della gara contro il Sassuolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lazio, le scelte di Sarri contro il Milan: Maldini dal 1', senza Basic il play è Patric Articoli correlati Lazio-Milan, Maldini contro il suo passato: i precedenti e un futuro senza certezzeLa partita del 29^ turno di Serie A avrà un peso specifico rilevante nell'economia del campionato. Lazio-Milan: 50.000 tifosi guidano le scelte di SarriIl ritorno dei tifosi all’Olimpico segna una svolta decisiva per la Lazio di Maurizio Sarri in vista dello scontro con il Milan. Altri aggiornamenti su Lazio le scelte di Sarri contro il... Temi più discussi: Lazio - Roma, quali saranno le scelte di Toti e Ledesma? Le probabili formazioni del derby; Lazio, con il Milan Sarri sceglie la linea prudente: Patric farà il play; Lazio è emergenza in mediana: stop per Cataldi, Sarri si reinventa il centrocampo; Lazio-Sassuolo, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Sarri. Lazio-Milan, scelto il sostituto di Rabiot: le novità di SkyIl Milan si sta preparando per affrontare la Lazio in trasferta: ecco chi giocherà al posto di Rabiot squalificato. spaziomilan.it Formazioni UFFICIALI Lazio-Atalanta Coppa Italia: le scelte su Gila, Maldini, Samardzic e KrstovicFormazioni ufficiali Lazio Atalanta - Le scelte di Sarri e Palladino per l'andata delle semifinali di Coppa Italia ... fantamaster.it Milan, Estupinan confermato a sinistra anche contro la Lazio x.com Un viaggio tra storia, tradizioni e sapori nel cuore del Lazio. A Cori (Latina), uno dei borghi più antichi del territorio, scopriamo un patrimonio culturale straordinario: dai suggestivi vicoli del centro storico alle chiese, dal museo cittadino fino agli spettacolar facebook