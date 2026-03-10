Lazio-Milan tegola per Sarri | Provedel salterà il match contro i rossoneri

La Lazio dovrà fare a meno di Ivan Provedel nella partita contro il Milan perché il portiere si sottoporrà a un intervento chirurgico. La decisione di operarlo è stata presa dopo che sono emerse complicazioni legate a un problema di salute. La sua assenza rappresenta un'assenza importante per la squadra di Maurizio Sarri, che dovrà trovare soluzioni alternative tra i pali.

Arrivano brutte notizie per la Lazio di Maurizio Sarri. Ivan Provedel, portiere classe '94 dovrà saltare il big match contro il Milan, in programma domenica 15 marzo alle ore 20:45, a causa di un brutto infortunio. Il portiere biancoceleste, infatti, a seguito di un persistente dolore alla spalla riconducibile ad un precedente trauma avuto mentre giocava, è stato sottoposto ad alcuni esami strumentali. Gli esiti, arrivati nella giornata di ieri, hanno evidenziato una lesione del legamento gleno-omerale con anche l'interessamento del cercine glenoideo. L'estremo difensore, perciò, sarà costretto a sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico per risolvere la problematica.