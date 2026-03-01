Sal Da Vinci da Verdone a ‘Rossetto e Caffè’ | chi è il vincitore di Sanremo 2026

Sal Da Vinci ha vinto la 76esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone ‘Per Sempre Sì’. La sua carriera include esperienze in musica, teatro e cinema, e il brano ‘Rossetto e Caffè’ ha contribuito al suo successo. Durante l’evento, ha ottenuto il primo posto, confermando la sua presenza tra i protagonisti della manifestazione.

Sal Da Vinci trionfa alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con ‘Per Sempre Sì’. Dalla lunga gavetta tra musica, teatro e cinema, al grande pubblico il successo di ‘Rossetto e Caffè’ che lo lancia definitivamente fino a salire sul gradino più alto del podio del Festival. Pseudonimo di Salvatore Michael Sorrentino, Sal Da Vinci è un cantautore e attore napoletano con cittadinanza statunitense. Il padre, Mario Da Vinci, anch’esso cantante e attore, era impegnato in una tournée negli Stati Uniti d’America al momento della nascita del figlio. Ancora bambino, nel 1976 debutta nel mondo della musica incidendo, in duetto proprio con il padre, la canzone “Miracolo ‘e Natale” di Alberto Sciotti e Tony Iglio, e l’anno seguente, sempre insieme al padre, debutta in teatro con le sceneggiate “Caro papà” e “Senza mamma e senza padre”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sanremo 2026, il testa a testa tra Sal Da Vinci e Sayf e il ruolo cruciale della stampa. Sui social scoppia la protesta: ImbarazzanteSal Da Vinci ha trionfato al Festival di Sanremo. Nonostante fosse il favorito, sui social è scoppiata la polemica ... libero.it

Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci. La classifica completaCome da pronostico, Sal Da Vinci è il vincitore del Festival di Sanremo 2026 con la sua canzone Per sempre sì. Secondo il giovane Sayf ... corrieredellosport.it

VINCE IL 76 ESIMO FESTIVAL DI SANREMO SAL DA VINCI! FORZA NAPOLIIIIII #Sanremo2026 facebook

Sal Da Vinci: «La vittoria al festival Succeda quel che vuole il Signore»» x.com