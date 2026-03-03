Sanita’ | 11 marzo al San Camillo open day psoriasi

L’11 marzo al San Camillo si terrà un open day dedicato alla psoriasi, con servizi clinico-diagnostici e informativi offerti gratuitamente. La giornata prevede consultazioni e incontri per coloro che vogliono approfondire la conoscenza di questa condizione. L’evento si rivolge a pazienti e cittadini interessati a ricevere informazioni e assistenza senza costi.

Scopri l'Open Day sulla psoriasi all'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini l'11 marzo. Una giornata interamente dedicata alla psoriasi, caratterizzata da servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti, si svolgerà l’11 marzo. L’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini partecipa all'(H) Open Day sulla psoriasi, un’iniziativa promossa dalla Fondazione Onda Ets in collaborazione con SideMast, la Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse, e con il patrocinio dell’Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza (Apiafco). Nella mattinata dell’11 marzo, il San Camillo Forlanini offrirà visite e consulenze per la psoriasi, della durata di circa 30 minuti, dalle ore 8. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Sanita’: 11 marzo al San Camillo open day psoriasi Leggi anche: Open day psoriasi: mercoledì 11 marzo visite gratuite al Policlinico Psoriasi, l’11 marzo visite e consulenze gratis: come partecipare all’open day in RomagnaBologna, 2 marzo 2026 — Un’occasione unica per fermarsi, ascoltare il proprio corpo e ricevere supporto professionale: l’11 marzo la Romagna si tinge... Aggiornamenti e contenuti dedicati a San Camillo Temi più discussi: Al San Camillo Forlanini visite gratuite per la psoriasi; Psoriasi, Open Day al San Camillo con visite e consulenze gratuite; Open day psoriasi: l’11 marzo al San Camillo visite gratis su prenotazione; I migliori ospedali italiani secondo Newswewek: il Goretti resta in classifica ma crolla al 118° posto. Al San Camillo Forlanini visite gratuite per la psoriasiL'azienda ospedaliera ha aderito all'open day e fornirà servizi gratuiti per questa patologia. Ecco tutte le informazioni per prenotarsi all'appuntamento ... romatoday.it Roma. San Camillo-Forlanini. Sindacati pronti allo sciopero: Ospedale al collassoI sindacati della dirigenza medica dell’Azienda San Camillo-Forlanini hanno dichiarato lo stato d’agitazione a difesa della sicurezza dell’assistenza e della dignità degli assistiti e del personale. quotidianosanita.it Il San Camillo Forlanini continua a migliorare. Scegliere un ospedale significa scegliere fiducia, competenza e sicurezza. Per questo siamo felici di condividere un risultato importante per tutta la nostra comunità. Nella classifica World’s Best Hospitals 2026 – It - facebook.com facebook