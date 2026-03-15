Sanità e prevenzione | doppio open day ad Avellino su psoriasi e disturbi del sonno

A Avellino si sono svolti due open day in una settimana dedicati alla salute, con l’obiettivo di offrire visite gratuite e consulenze specialistiche ai cittadini. Il primo si è concentrato sulla psoriasi, mentre il secondo sui disturbi del sonno. Entrambi gli eventi hanno coinvolto medici e professionisti del settore, puntando a favorire l’accesso alle cure e alla prevenzione.

Due open day in una settimana, due patologie diverse, un obiettivo comune: avvicinare la sanità ai cittadini attraverso visite gratuite e consulenze specialistiche. A coordinare la giornata è stata Rosa Valentina Puca, responsabile dell'Unità operativa di Dermatologia e Dermochirurgia, affiancata dal collega dermatologo Oriele Sarno. Le visite gratuite hanno offerto ai pazienti l'opportunità di confrontarsi con gli specialisti su una malattia che va ben oltre la dimensione clinica. A testimoniarlo, le parole di un paziente affetto dalla patologia in sedi particolarmente sensibili: «Non riesco neanche ad allacciarmi le scarpe o a tenere la penna tra le dita». 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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