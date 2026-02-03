Direttori generali della sanità 134 candidati per 13 posti | il colpo di grazia del governo è a un mese dal via

Il governo ha aperto le selezioni per 13 posti di direttore generale della sanità, ma i candidati sono stati più di 130. In Veneto, 134 persone hanno presentato domanda, tutte in attesa di sapere chi prenderà il posto. La scelta finale potrebbe arrivare tra circa un mese.

Tredici posizioni da direttore generale in attesa di un nuovo titolare. In Veneto, 134 candidati si sono presentati per 13 posti, in attesa di una nomina definitiva. Il governo regionale, guidato dal presidente Alberto Stefani, intende completare le elezioni già dal 1° marzo. Le nomine, previste per garantire il rinnovo del ruolo di direttore generale, andrebbero effettuate in un arco di tempo limitato, con un margine di un mese dalla presentazione della domanda. Questo processo, iniziato lo scorso 30 dicembre, ha visto l'arrivo di 134 richieste, ma l'attesa continua per l'eventuale invio di ulteriori domande tramite raccomandata.

