Stati generali Asl due giornate per costruire una sanità più umana

Gli Stati Generali Asl si sono svolti il 15 e 16 gennaio, presso piazza Verdi e il teatro dell’Unione, con l’obiettivo di promuovere un dialogo aperto tra istituzioni e comunità. Due giornate dedicate a riflettere sulla costruzione di un sistema sanitario più umano e vicino alle esigenze dei cittadini, attraverso un confronto costruttivo e condiviso.

Due giornate pensate per "costruire" la salute con la comunità. Questi sono gli stati generali della Asl, l'iniziativa che ha animato piazza Verdi e il teatro dell'Unione il 15 e il 16 gennaio. Prevenzione e saluteLa giornata di giovedì è stata dedicata alla promozione della salute e alla.

Basilicata: dagli Stati generali della salute il messaggio è chiaro: “Puntare sull’appropriatezza” - Si è tenuta ieri a Potenza la terza giornata degli Stati generali della Salute dal tema “Rete ospedaliera per funzione e competenze a garanzia del cittadini”. quotidianosanita.it

Stati Generali della Salute. La SItI: “Su prevenzione no a un Paese a due velocità” - Per il presidente Conversano “non è più concepibile” che vi siano Regioni con coperture vaccinali del 90% e altre ferme al 40%. quotidianosanita.it

Egisto Bianconi: "La comunità è il nostro punto di riferimento" Viterbo - Gli Stati generali della Asl al teatro dell'Unione

#Tecnologiequantistiche | A #Roma gli Stati Generali del #Quantum. Confronto tra Governo, comunità scientifica e sistema industriale sulle politiche pubbliche e le progettualità del settore, strategiche per competitività e autonomia tecnologica del Paese.

