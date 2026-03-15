San Rossore In scena il Fair Play

A San Rossore si tiene una giornata dedicata al Fair Play, organizzata dal Panathlon International Club Pisa e dal club del Valdarno Inferiore. L’evento si svolge presso il centro ippico della zona e coinvolge atleti e appassionati di equitazione. La manifestazione si concentra sulla promozione dei valori sportivi e del rispetto tra i partecipanti. Partecipano diverse realtà locali legate al mondo equestre.

La giornata ippica a San Rossore è dedicata al Panathlon International Club Pisa e a quello del Valdarno Inferiore. Le due associazioni portano avanti da anni un’azione legata soprattutto alla correttezza nello sport, qualità della quale si sente sempre più il bisogno e dieci anni orsono proprio a un fantino – Salvatore Sulas – fu assegnato il premio nazionale “ Fair Play ”. Il premio “ Panathlon Club Pisa ” e “ Panathlon Club Valdarno Inferiore ” si distingue nell’intera stagione di San Rossore per una particolarità legata alla distanza: sarà l’unica corsa disputata sulla distanza dei 2400 metri, una corsa super selettiva e certamente spettacolare anche per l’entità del premio in palio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Rossore In scena il Fair Play Articoli correlati San Giusto, premio fair play "Rodolfo Becheri"E’ il San Giusto ad aggiudicarsi la targa fair play "Rodolfo Becheri", introdotta lo scorso anno per ricordare lo "storico" dirigente e talent scout... Leggi anche: Calcio, il fair play di Fumagalli Aku menolak untuk menyenangkan pacar yang selingkuh, menikahi gadis tercantik di sekolah! Tutti gli aggiornamenti su San Rossore Discussioni sull' argomento San Rossore In scena il Fair Play; Spettacolo San Rossore, ecatombe di favoriti. Sorpresa nei premi Thomas Rook e Andreina; Pisa, morto in scooter: Alessandro, la passione nerazzurra e la manovra fatale prima dello schianto; Laghat sbarca al Los Angeles Italia Film Festival di Hollywood. San Rossore In scena il Fair PlayLa giornata ippica a San Rossore è dedicata al Panathlon International Club Pisa e a quello del Valdarno Inferiore. Le due associazioni portano avanti da anni un’azione legata soprattutto alla corrett ... lanazione.it San Rossore, domenica festival degli handicap: sei perizie su sette corse, seconda tris e TQQ con 13 anziani di classe 3 sui 1400 Leggi: https://www.grandeippicaitaliana.it/news/san-rossore-domenica-festival-degli-handicap-sei-perizie-su-sette-corse-seco facebook Stessa spiaggia, 20 anni dopo: a San Rossore l'erosione ha mangiato cento metri di sabbia x.com