San Patrizio 2026 a Roma torna il Jameson Distilled Sounds

Il 17 marzo Roma si prepara a festeggiare San Patrizio con un evento speciale. Alla Hacienda torna Jameson Distilled Sounds, l’appuntamento che unisce musica, cultura e convivialità in un’atmosfera tutta irlandese. La città si anima con musica dal vivo e un’atmosfera che richiama l’Irlanda, per celebrare la tradizione in modo semplice e coinvolgente.

Il 17 marzo a Roma in occasione di San Patrizio presso Hacienda torna Jameson Distilled Sounds, l'appuntamento che musica, cultura e convivialità in un'atmosfera irlandese. La serata inizierà con Goedi e Filo, a seguire, il set degli Eternal Love, il progetto milanese di Federico Facchinetti ed Edoardo Aldini. Il clou con Mara Sattei celebre artista del panorama pop italiano che farà parte del cast del Festival di Sanremo con il brano "Le cose che non sai di me". La serata continuerà con Rossella Essence, DJ e producer, presenza fissa di Nuova Scena su Netflix e si chiuderà con una nuova esibizione degli Eternal Love.

