Degustazione di birra per San Patrizio

Per celebrare San Patrizio, si svolge una degustazione guidata dal mastro birraio, che presenta tre birre artigianali di produzione locale. Durante l’evento vengono abbinate ai piatti tipici della cucina irlandese, tra cui la vellutata di legumi e verdure cotte nella birra, il colcannon e lo spezzatino di birra. L’iniziativa si tiene in un locale dedicato all’evento.

Al Teatro Boito al via la nuova stagione: in arrivo i big della scena italiana come Gaia Nanni, Paolo Hendel e Beatrice Visibelli 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Gli impasti di Gioacchino Gargano sposano la birra Baladin: cena degustazione dedicata al carciofo da SaccharumUna cena in cui fermentazioni, ingredienti del territorio e arte bianca intrecciano connessioni inattese e l’amaro del carciofo incontra la libertà...

Secondo Macaulay Culkin Die Hard non è un film di Natale: “funzionerebbe ugualmente a San Patrizio”Macaulay Culkin è uno dei re dei film natalizi grazie al suo iconico ruolo di Kevin McCallister in “Mamma, ho perso l’aereo” del 1990 e in “Mamma, ho...

Oyster Day 2026 da Birra del Borgo: a marzo a Borgorose torna la stout alle ostriche con degustazioni e visiteSabato 14 marzo 2026 Birra del Borgo apre le porte del suo birrificio di Borgorose per una nuova edizione dell’Oyster Day, l’evento annuale dedicato alla ... funweek.it

Birrifici aperti nelle Marche, l'evento per la degustazione di birre artigianaliPer il secondo anno consecutivo torna in regione Bam, da venerdì 6 a domenica 8 dicembre. Sono 25 i birrifici aperti: ecco quali Ancona, 5 dicembre 2024 - Con l’inverno che ormai fa capolino alla ... ilrestodelcarlino.it

Aper 'n' Vigna: Degustazione di vini presso l’azienda Roccabianca Venerdì 23 agosto 2024, l'azienda vitivinicola Roccabianca ospiterà l'evento "Aper 'n' Vigna". La serata inizierà alle 19:00 con una visita guidata al sito archeologico di Santa Filitica, condotta d - facebook.com facebook