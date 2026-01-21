Un cadavere affiora dal laghetto choc al parco Pertini di Agliana

Questa mattina, al parco Pertini di Agliana, è stato rinvenuto un cadavere emerso dal laghetto. L’evento ha suscitato grande sorpresa tra i presenti e ha attirato l’attenzione delle autorità. Le forze dell’ordine stanno coordinando le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento. La vicenda si inserisce in un contesto di attenzione e attenzione alla sicurezza pubblica nella zona.

Pistoia, 21 gennaio 2026 – Choc alle prime luci della mattinata di oggi, 21 gennaio, ad Agliana in provincia di Pistoia. Un cadavere è stato ritrovato nel laghetto del parco. Ancora non è stata resa nota l'identità della persona ritrovata senza vita, indagini sono in corso da parte delle forze dell'ordine giunte in poco tempo sul posto insieme al magistrato di turno. La zona è stata messa in sicurezza. Notizia in aggiornamento .

