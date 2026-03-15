San Francesco in rima Il poeta Valerio Magrelli apre il calendario di eventi

Il poeta Valerio Magrelli sarà il protagonista dell’apertura del calendario di eventi dedicato a Francesco d’Assisi, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca in occasione del 1800° anniversario della morte del santo. L’evento si intitola “San Francesco in rima” e fa parte di un programma che comprende vari appuntamenti su pensiero, storia, poesia e musica relativi alla figura di Francesco d’Assisi.

Sarà il poeta Valerio Magrelli ad aprire “Francesco. Ottocento anni dopo: pensiero, storia, poesia, musica“, il calendario di eventi dedicato alla figura di Francesco d’Assisi promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca in occasione dell’ottocentesimo anniversario della sua morte. L’incontro, dal titolo “Letteratura e letteralità in San Francesco“, si terrà sabato 21 marzo all’Oratorio degli Angeli Custodi, alle 18 con replica alle 21. L’appuntamento inaugura anche la sesta edizione di Canone in Verso, la rassegna dedicata al dialogo profondo tra poesia e musica ideata e organizzata dalla Fondazione CRL, proprio in occasione della Giornata Mondiale della Poesia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Francesco in rima. Il poeta Valerio Magrelli apre il calendario di eventi Articoli correlati Dopo il "patriarca", un Poeta che mette in rima la leggerezzaNel basket, come in certe storie di eredità familiari, a volte il vecchio patriarca deve farsi da parte perché la casata riprenda vita. Leggi anche: Olimpia, la cura funziona. Poeta fa rima con vittoria Aggiornamenti e contenuti dedicati a San Francesco Discussioni sull' argomento San Francesco in rima. Il poeta Valerio Magrelli apre il calendario di eventi; I luoghi di san Francesco a Roma; San Francesco, un corpo fatto racconto; Al via la riqualificazione dell’ex convento di San Francesco di Velletri. Stadio San Francesco location cinematografica facebook San Francesco: l’ostensione come lezione di leadership per il nostro tempo x.com