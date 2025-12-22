Uno, due, tre. È iniziata nel migliore dei modi l’avventura in Serie A per coach Peppe Poeta che da quando ha ufficialmente preso in mano l’ Olimpia Milano ha fatto percorso netto in campionato. Il giorno della sua presentazione, con un’Armani un po’ zoppicante in Italia, stanca dalle fatiche dell’ Eurolega e già dai "mille" infortuni, aveva subito manifestato del senso di urgenza per migliorare la classifica e non doversi trovare all’ultimo a gestire la qualificazione per la Coppa Italia. Una situazione simile a quella dell’anno passato, già risolta 12 mesi fa, ma per niente scontata. Invece è arrivato un tre su tre che ha messo a posto la classifica e messo quasi nel cassetto la qualificazione alla Final Eight visto che ora è a +4 sulla 9^ a tre giornate dal termine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpia, la cura funziona. Poeta fa rima con vittoria

Leggi anche: Eurolega, Olimpia Milano-Olympiakos 88-87, 6ª vittoria europea per l’EA7, 4ª consecutiva, Poeta: “Grande vittoria contro una delle migliori difese”

Leggi anche: Il gusto fa rima con solidarietà. Serata speciale di degustazioni con i ragazzi de La Quercia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Olimpia, la cura funziona. Poeta fa rima con vittoria; Pallacanestro Eurolega – Altra vittoria per l’Olimpia di Poeta: battuto il Real Madrid; Eurolega, Round 16 LIVE! Sì Milano: Real piegato al PalaLido 89-82. E' la settima vittoria dell'era Poeta. Il recap del martedì; Olimpia-Virtus atto 200, Poeta: “Siamo gli stessi e ci proveremo ancora”.

Olimpia, la cura funziona. Poeta fa rima con vittoria - È iniziata nel migliore dei modi l’avventura in Serie A per coach Peppe Poeta che da quando ha ufficialmente preso in mano l’Olimpia Milano ha fatto percorso netto in campionato. ilgiorno.it

Olimpia Milano, Poeta torna come primo assistente di Ettore Messina - Come anticipato da Sky Sport nei giorni scorsi, l'ex allenatore di Brescia sarò 'primo assistente' di Ettore Messina per la prossima stagione, per poi ereditare ... sport.sky.it

Alla scoperta del metodo Poeta: "Le mie basi: entusiasmo, impegno e tolleranza" - Sarà affascinante rivederli sulla panchina dell'EA7 Emporio Armani Milano, uno leggermente avanti all'altro, Ettore Messina e Giuseppe Poeta. sportmediaset.mediaset.it

𝗜𝗟 𝗕𝗜𝗚 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗘' 𝗗𝗜 𝗠𝗜𝗟𝗔𝗡𝗢 La cura Poeta funziona: Olimpia Milano vince e convince e batte la Virtus Bologna con un super Brooks. - facebook.com facebook