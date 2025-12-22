Dopo il patriarca, un Poeta che mette in rima la leggerezza.

Nel basket, come in certe storie di eredità familiari, a volte il vecchio patriarca deve farsi da parte perché la casata riprenda vita. È più o meno quello che è successo all’Olimpia Milano quando, a fine novembre, Ettore Messina ha deciso di passare la mano a Giuseppe Poeta, quarantenne con l’entusiasmo del sole in tasca. Messina ha accumulato trofei come medaglie di guerra, ma negli ultimi tempi Milano sembrava intrappolata in una routine un po’ stanca con risultati che arrancavano e uno spogliatoio che non brillava più. Poi arriva Poeta, promosso in anticipo dal ruolo di vice e l’atmosfera cambia quasi per magia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

