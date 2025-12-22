L’ASD Taekwondo trionfa a Jesolo | medaglie per gli atleti irpini
Tempo di lettura: 2 minuti Nella giornata del 20 e 21 dicembre l’élite del taekwondo italiano si è riunita al Palazzo del Turismo di Jesolo per contendersi i titoli italiani nei campionati nazionali juniorsenior cinture rosse e under 21 nere. Gli atleti dell’ ASD Taekwondo Avellino, guidati dal maestro Aniello Iuliano e dall’allenatore Gaetano Zaccaria, ancora una volta sono saliti sul tatami e hanno dimostrato di essere tra i migliori in ambito nazionale nelle rispettive categorie. Nella giornata di sabato spicca la prestazione di Giulia Argenio che, dopo tre incontri di altissimo livello in cui ha letteralmente surclassato le avversarie dal punto di vista tecnico, si laurea campionessa italiana cinture rosse junior -44 kg. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
