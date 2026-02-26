Euregio trionfa | 43 medaglie ai Giochi Invernali record storico

Un trionfo senza precedenti per gli atleti dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino ai XXV Giochi Olimpici Invernali. In 21 competizioni, 29 sportivi provenienti dai tre territori hanno conquistato 43 medaglie, di cui 12 d'oro, 14 d'argento e 17 di bronzo. Un risultato che posiziona l'Euregio tra le roccaforti degli sport invernali, con una tradizione che unisce tradizione e talento. La notizia è stata accolta con entusiasmo dai presidenti delle Province autonome e dagli assessori allo sport, che hanno sottolineato l'importanza di questi risultati per la comunità. Il presidente dell'Euregio, Anton Mattle, insieme... 🔗 Leggi su Ameve.eu

Olimpiadi Milano-Cortina, 30 medaglie per l'Italia, record ai Giochi invernali: superate le 20 conquistate a Lillehammer 1994La spedizione olimpica più vincente fino ad ora era stata quella di Lillehammer 1994, dove gli azzurri avevano conquistato 20 medaglie, 10 in meno...

Record di atleti dichiaratamente LGBTQ+ ai Giochi invernali: dalle piste all’hockey su ghiaccio, storie, medaglie e coming out raccontano come lo sport stia cambiando voltoPer anni lo sport invernale è stato raccontato come un mondo silenzioso, quasi austero: montagne, ghiaccio, concentrazione, poche parole.