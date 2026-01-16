Lezioni al gelo in alcuni licei Fratelli d' Italia chiede interventi urgenti

Da messinatoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fratelli d'Italia solleva l’allarme sulle condizioni delle scuole superiori metropolitane, frequentemente colpite da problemi di riscaldamento che rendono le aule gelide. Mentre le scuole primarie e medie comunali sembrano gestire meglio la questione, le strutture di competenza della Città Metropolitana necessitano interventi urgenti per garantire ambienti più idonei allo studio. La situazione richiede un’attenzione immediata per tutelare la salute e il comfort degli studenti.

A denunciare le criticità ambientali in alcune scuole superiori per il malfunzionamento degli impianti di riscaldamento è il consigliere metropolitano di Fratelli d'Italia Libero Gioveni, che ha già chiesto interventi al direttore generale di Palazzo dei Leoni Giuseppe Campagna. "In questi giorni sto ricevendo diverse segnalazioni di disfunzioni degli impianti da parte dei genitori degli studenti di alcuni istituti cittadini di competenza dell'ex Provincia - spiega Gioveni - con tutto ciò che, a causa delle basse temperature, ne consegue in termini di disagi e possibili malanni per i ragazzi. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

