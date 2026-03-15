Oggi la squadra della Sammaurese scende in campo a Fossombrone per l’ultima fase del campionato di serie D, con l’obiettivo di mantenere vive le speranze di salvezza. Sono in programma otto giornate decisive che determineranno le retrocessioni dirette e chi avrà ancora la possibilità di disputare i playout. La sfida rappresenta un momento importante per il team in vista delle prossime settimane.

Torna il campionato di serie D. Inizia proprio oggi il tratto finale del percorso, quello composto dalle ultime otto giornate che dovranno decretare tra le altre cose chi retrocederà direttamente e chi invece potrà giocarsi anche la carta dei playout per cercare la salvezza. La bella vittoria che la Sammaurese ha conquistato nel confronto col Teramo ha lasciato dietro di sé una scia di entusiasmo e fiducia che non vanno dispersi. Oggi, a Fossombrone, contro una squadra che viaggia in quella parte di classifica che sembra una terra di nessuno: i marchigiani con 33 punti sono troppo lontani dai playoff e sei punti sopra i playout, insomma l’unico obiettivo rimasto sembra quello di non scivolare verso il basso per non rischiare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sammaurese oggi a Fossombrone. Obiettivo: continuare a sperare

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