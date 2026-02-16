servizio clienti di poste italiane i numeri di tutti i servizi dai pacchi alla postepay

Poste Italiane ha registrato un aumento delle richieste di assistenza, principalmente a causa di problemi con le consegne dei pacchi e le carte PostePay. La compagnia riceve ogni giorno numerose telefonate e richieste via email per risolvere questioni legate alla spedizione di merce o ai pagamenti digitali. Per aiutare i clienti, l’azienda mette a disposizione numeri dedicati e numerose modalità di contatto, che coprono ogni servizio offerto, dalla posta quotidiana ai conti di risparmio.

Contattare il servizio clienti di Poste Italiane non è particolarmente difficile, anche se l'azienda offre servizi diversi, dalla gestione quotidiana della corrispondenza e dei pacchi alla protezione dei risparmi come i conti BancoPosta o i libretti di risparmio. Per muoversi con facilità in tale ecosistema, è quindi importante conoscere i numeri di telefono ufficiali. Vediamo tutti i contatti per aree tematiche e tipologia di assistenza. Corrispondenza e Spedizioni. È possibile contattare il servizio clienti di Poste Italiane per ricevere informazioni su diverse problematiche. Una di queste riguarda l'assistenza su corrispondenza e pacchi.

Oggi migliaia di italiani si sono trovati senza accesso ai servizi di Poste Italiane.

