Spid a pagamento con Poste Italiane e sugli APP Store la CIE balza al primo posto | come avere l’identità digitale gratuita
Poste italiane ha introdotto dal primo gennaio 2026 il pagamento per il servizio SPID. La identità digitale rimane gratuita solo per il primo anno. Dal secondo anno gli utenti devono versare un contributo annuale di 6 euro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
