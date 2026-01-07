Spid a pagamento con Poste Italiane e sugli APP Store la CIE balza al primo posto | come avere l’identità digitale gratuita

Lo Spid di Poste italiane diventa a pagamento. Quanto costa, come pagare e chi è escluso: le informazioni utili - Finora il servizio di identità digitale era stato totalmente gratuito, ma con l’arrivo del nuovo anno la regola è cambiata. ilfattoquotidiano.it

SPID 2026, da quest’anno dovrai pagarlo: ecco come avere gratis quello di Poste Italiane - I nuovi utenti che attivano lo SPID per la prima volta possono usufruire del servizio senza costi per il primo anno. macitynet.it

Dal 1° gennaio 2026 lo Spid di Poste diventa a pagamento. Cosa fare per evitare che il servizio venga sospeso - facebook.com facebook

SPID di Poste dal 2026 a pagamento: tutti i costi, le esenzioni e le alternative • Dal 2026 anche Poste Italiane farà pagare un costo annuo per il suo servizio SPID PosteID: i prezzi a confronto e le categorie esentate dal pagamento. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.