A Salerno, un grave incidente ha coinvolto due giovani, Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Magliocco, 24, entrambi residenti a Capaccio Paestum. L'auto su cui viaggiavano è finita fuori strada, provocando un volo di circa 200 metri che ha causato la loro morte. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire.

Una disgrazia. Un terribile incidente e due giovani vite spezzate. Si chiamavano Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Magliocco, 24: erano fidanzati e vivevano a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. Venerdì sera, 13 marzo, hanno perso la vita lungo la strada costiera in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, dopo un drammatico schianto che ha coinvolto l'auto su cui viaggiavano. La coppia era a bordo di una Volkswagen Polo quando, per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo si è scontrato con un furgone Citroën. Dopo l'urto, l'utilitaria ha superato le protezioni laterali della carreggiata ed è precipitata nel vuoto per circa 200 metri, finendo la sua corsa tra gli scogli, a ridosso del mare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Salerno, schianto in auto e volo nel vuoto di 200 metri: la morte atroce di Maria e Michele

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