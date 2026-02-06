Investita da un’auto grave una donna Un volo di due metri prima di cadere a terra

Questa mattina in via Sanzio a Empoli, una donna di 44 anni è stata investita da un’auto. La donna è rimasta ferita gravemente, con un politrauma. È caduta da un’altezza di circa due metri prima di fermarsi a terra. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che l’hanno portata in ospedale. Le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Empoli, 6 febbraio 2026 - Grave incidente questa mattina in via Sanzio a Empoli dove una donna di 44 anni è stata investita da un'auto rimediando un politrauma. La donna è stata sbalzata per circa due metri prima di cadere rovinosamente a terra. È stata quindi trasportata all'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice rosso. Da quanto appreso la donna è rimasta sempre cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai soccorritori, è intervenuta la polizia municipale dell'Unione dei Comuni per i rilievi.

