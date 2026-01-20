Salerno | Ruotolo ' De Luca sindaco? Feudalesimo'

Vincenzo De Luca, candidato sindaco di Salerno, ha suscitato reazioni diverse nel panorama politico. Secondo alcune dichiarazioni, la sua possibile riconferma rappresenterebbe un ritorno a un modo di governare caratterizzato da logiche feudali, simbolo di un sistema istituzionale che si protrae da oltre trenta anni. Questa prospettiva invita a riflettere sulle dinamiche politiche e sulla tenuta democratica nel contesto locale.

Roma, 20 gen (Adnkronos) - "Vincenzo De Luca di nuovo sindaco di Salerno? E' il feudalesimo, rappresenta la radiografia e la conclusione di un modo trentennale di intendere le istituzioni e il governo". Lo dice l'europarlamentare del Pd Sandro Ruotolo al Foglio. "Salerno non è un principato a parte, fa parte dell'Italia e fa parte della Campania. Ma soprattutto fa parte di un'idea che abbiamo di campo largo. Lo abbiamo fatto nelle ultime sei regioni andate al voto, consolidiamo questa prospettiva”, spiega Ruotolo aggiungendo, tra l'altro: "Siamo nella regione del modello Campania, dove abbiamo vinto con Roberto Fico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

