Nel Salento, un'area conosciuta per le sue bellezze naturali, si lavora per ripristinare l’Arco degli Innamorati, un punto simbolo della zona. A circa un mese dalla notte tra il 14 e il 15 febbraio, in cui mare e maltempo hanno provocato danni significativi, le operazioni di intervento sono in corso per riportare alla luce questa icona del territorio.

È passato poco più di un mese da quella notte - tra il 14 e il 15 febbraio - in cui il mare e il maltempo hanno cambiato il volto di uno dei luoghi più iconici della costa salentina. L’Arco degli Innamorati di Torre Sant’Andrea, nel territorio di Melendugno, si è spezzato sotto la forza delle mareggiate, crollando su se stesso dopo anni in cui aveva incorniciato l’orizzonte e le fotografie di migliaia di visitatori. Per chi conosce quel tratto di costa, la sua assenza è diventata immediatamente evidente: una finestra naturale sul mare, che per decenni aveva definito il paesaggio, improvvisamente non c’era più. La caduta dell’arco non è stata soltanto la perdita di una formazione geologica suggestiva. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Salento, un laboratorio di idee per far tornare l?Arco degli innamorati

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