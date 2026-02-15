Salento l' arco degli innamorati non c' è più | si è sbriciolato in pochi minuti
Una tempesta improvvisa ha fatto crollare l’Arco degli Innamorati a Torre Sant’Andrea, nel Salento, dopo averla colpita con onde alte e raffiche di vento. La mareggiata ha sferzato il tratto di costa per pochi minuti, sbriciolando il famoso arco di roccia che molti visitatori avevano immortalato con fotografie.
Una violenta mareggiata, accompagnata da forti venti e precipitazioni intense, ha distrutto l’Arco degli Innamorati, il monumento naturale più iconico e fotografato di Torre Sant’Andrea, a Melendugno, in Salento. Il crollo è avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 febbraio 2026, giorno di San Valentino, colpendo la celebre area dei faraglioni bianchi che caratterizza la scogliera impervia della costa adriatica.L’arco, formatosi naturalmente nel corso dei secoli, era diventato un simbolo della località: in estate kayaker e canoisti lo attraversavano per scattare foto spettacolari, mentre per decenni è apparso su copertine, brochure e siti di promozione turistica, descritto come un “quadro dipinto” sul mare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
