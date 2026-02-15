Questa mattina, il crollo dell’Arco degli Innnamorati a Melendugno ha causato grande sgomento tra i residenti. La struttura, simbolo storico del Salento, si è sgretolata improvvisamente a causa delle intense piogge che si sono abbattute nella zona nelle ultime ore. Un pezzo di memoria locale si è sgretolato, lasciando un vuoto tra i cittadini e i visitatori.

Questa mattina Melendugno, cittadina in provincia di Lecce, si è svegliata trovando ad attenderla un grande dispiacere. L'iconico Arco degli Innamorati che si trovava presso i faraglioni di Sant'Andrea è infatti crollato in mare. Se n'è andato, dunque, uno dei luoghi più iconici e amati del Salento, un'importante attrazione naturalistica che richiamava tanti turisti. Stando a quanto si apprende, sono state le forti piogge delle ultime ore a provocare la frana. L'Arco degli Innamorati era un arco naturale formatosi attraverso un millenario processo di erosione su una falesia costiera. La struttura era costituita da roccia calcarea, tipica della costa adriatica salentina.

© Ilgiornale.it - Maltempo, crolla l'Arco degli innamorati, uno dei simboli del Salento

Il forte vento e le onde impetuose di questa notte hanno fatto crollare i faraglioni di Sant’Andrea e hanno causato il crollo dell’Arco degli innamorati.

Il maltempo ha fatto crollare l’Arco dell’Amore nei Faraglioni di Sant’Andrea, portando via un simbolo del Salento.

