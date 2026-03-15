Salento la lite per un?auto finisce a colpi fucile | un ferito

A Montesano Salentino, sabato mattina, due persone hanno avuto una lite che è degenerata in sparatoria. La discussione, nata apparentemente da una richiesta di risarcimento, si è conclusa con un colpo di fucile e un ferito. L’incidente ha coinvolto due individui e si è verificato nel contesto di vecchi rancori tra i protagonisti. Non ci sono altri dettagli sull’identità delle persone coinvolte.

Una richiesta di risarcimento che si trasforma in violenza. Sabato mattina, a Montesano Salentino, uno scontro, nato pare per vecchi rancori mai sopiti, è culminato con il ferimento di un giovane di 31 anni, colpito prima da una mazza da baseball e poi da un proiettile esploso da un fucile ad aria compressa. La miccia era stata accesa nei giorni scorsi quando un 39enne del posto, durante un alterco, avrebbe centrato con una pietra l’auto di un conoscente. Sabato il chiarimento: il proprietario della vettura, insieme al figlio, si è presentato alla porta del presunto responsabile per esigere il pagamento dei danni. Quello che doveva essere un tentativo di chiarimento è però degenerato in pochi istanti all'interno dell'abitazione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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