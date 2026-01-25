Cacciatori nel mirino | a Palmi esplosi colpi di fucile contro un' auto ferito carabiniere

A Palmi, un gruppo di cacciatori è stato coinvolto in un episodio di violenza dopo aver esploso colpi di fucile contro un’auto. Nell’incidente, un carabiniere è rimasto ferito. L'evento, avvenuto al termine di una battuta di caccia, potrebbe aver avuto conseguenze più gravi. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire i motivi e le responsabilità di quanto successo.

Momenti di paura per una rapina degenerata in sparatoria. Torna l’allarme criminalità nelle campagne della Piana di Gioia Tauro Avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia l’assalto subito da un gruppo di cacciatori originari di Palmi, al termine di una battuta di caccia. Quando ormai erano pronti a rientrare a casa e già a bordo delle proprie auto, i cacciatori sono stati affrontati da alcuni rapinatori armati. La situazione è precipitata in pochi istanti: uno dei malviventi ha esploso un colpo di fucile contro il parabrezza di una vettura, ferendo al volto e alle mani uno degli occupanti. L’uomo, risultato poi essere un carabiniere in servizio presso la compagnia di Palmi, è stato soccorso immediatamente e trasferito all’ospedale di Polistena, dove è stato sottoposto ad accertamenti sanitari.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

