Oppo Reno15 lo smartphone per i creator che sfida le leggi del vlogging

Oppo presenta la serie Reno15, uno smartphone progettato per soddisfare le esigenze di creator e viaggiatori. Con caratteristiche innovative e funzionali, il dispositivo si propone come uno strumento versatile per la produzione di contenuti di qualità. La gamma si inserisce nel mercato offrendo un equilibrio tra tecnologia avanzata e semplicità d’uso, puntando a supportare chi desidera realizzare vlog e scatti di alto livello in modo pratico e affidabile.

(Adnkronos) – Oppo rinnova la sua offerta nel mercato degli smartphone con il debutto ufficiale della serie Reno15, una famiglia di dispositivi pensata per rispondere alle esigenze specifiche dei content creator e dei viaggiatori moderni. Il cuore pulsante della nuova proposta è rappresentato dalla fotocamera selfie ultra-wide da 50MP con campo visivo di 100 gradi, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

