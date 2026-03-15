sal da vinci stasera a che tempo che fa

È Sal Da Vinci l’ospite musicale del nuovo appuntamento di Che Tempo Che Fa, in onda questa sera, domenica 15 marzo, dalle 19.30 in diretta sul Nove, con Fabio Fazio. Anticipazioni e ospiti del 15 marzo 2026. Il cantante napoletano, reduce dal trionfo al Festival di Sanremo con Per sempre sì, si prepara a rappresentare l’Italia all’ Eurovision Song Contest di Vienna e, in occasione dei 50 anni di carriera, sarà in tour nei teatri d’Italia con Sal Da Vinci – Live Teatri. L’ospitata da Fazio arriva dopo una serata, ieri, di fatto nel suo segno: su Rai 1 a Sanremo Top e su Canale 5 con la replica del suo concerto Stasera. che Sera!. Tra gli ospiti della puntata, inoltre, Carlo Verdone, regista e protagonista di Scuola di seduzione, film in uscita il 1° aprile 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Sal DaVinci Sanremo

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