Che tempo che fa stasera Sal Da Vinci | tutti gli ospiti

Stasera a Che tempo che fa saranno presenti diversi ospiti, tra cui Sal Da Vinci, Jasmine Trinca, Carlo Verdone e Bebe Vio. La puntata prevede interventi e interviste con questi personaggi, che parleranno delle loro attività e delle novità più recenti. La trasmissione si svolge in diretta e vede la partecipazione di vari ospiti nel corso della serata.

Tanti gli ospiti di questa sera a Che tempo che fa, tra questi: Sal Da Vinci, Jasmine Trinca, Carlo Verdone, Bebe Vio. Questa sera va in onda una nuova puntata diChe tempo che fa, per l’occasione Fabio Fazio ospiterà il vincitore di Sanremo,Sal Da Vinciche si esibirà nel suo tormentonePer sempre sì. Oltre a lui spazio ad altre figure che presenteranno i propri film che sono in uscita, comeCarlo Verdoneo ancheJasmine Trinca. A condurre, al fianco di Fazio, come sempreLuciana LittizzettoeFilippa Lagerback. La serata diChe tempo che fasi apre con i giornalisti:Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea, entrambi editorialisti di laRepubblica, la reporterCecilia Sala, il virologoRoberto Burionie lo scrittore e autore televisivoMichele Serra. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Che tempo che fa, stasera Sal Da Vinci: tutti gli ospiti Articoli correlati CHE TEMPO CHE FA: FAZIO CELEBRA SAL DA VINCI. TUTTI GLI OSPITI DEL 15 MARZODomenica 15 marzo 2026 dalle ore 19:30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio,... Che tempo che fa: tutti gli ospiti di staseraTanti ospiti stasera a Che tempo che fa: Serena Rossi, Fiorella Mannoia, Simona Ventura, Vanessa Incontrada e tanti altri Ci sarà stasera un grande... Sanremo, choc dopo la classifica della prima serata: Sal Da Vinci gela tutti così, cosa è successo Una raccolta di contenuti su Che tempo che fa stasera Sal Da Vinci... Temi più discussi: Che tempo che fa, Sal Da Vinci ospite da Fazio domenica 15 marzo per parlare di Per sempre sì; Che Tempo Che Fa | Intervista Sal Da Vinci | Video; Che Tempo Che Fa oggi domenica 15 marzo: gli ospiti di Fabio Fazio; Sal Da Vinci contro Sal Da Vinci, stasera Rai e Mediaset puntano sul vincitore di Sanremo. E domenica è ospite a Che Tempo Che Fa. Che tempo che fa, stasera in tv: Sal Da Vinci, Carlo Verdone e gli altri ospiti della puntataDomenica sera torna uno degli appuntamenti più preziosi della televisione italiana. Dalle 19.30 sul Nove (e in streaming su Discovery+) va in onda una nuova puntata di Che tempo che fa, il talk cond ... today.it Che Tempo Che Fa, doppio colpo di Fazio: Sal da Vinci e l'attore più amato dagli italianiOggi, domenica 15 marzo 2026 va in onda sul NOVE una nuova puntata del programma condotto da Fabio Fazio: ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti. libero.it Concerto Sal Da Vinci – Stasera che sera! Special Edition: vi è piaciuto Una serata davvero speciale quella andata in onda da Piazza Plebiscito, con la riproposizione del grande concerto evento dedicato a Sal Da Vinci. Una vera festa per celebrare oltre facebook Prima la dedica a Sal Da Vinci e poi quella a suo figlio Tullio: il Cholito Simeone si è fatto subito perdonare da sua moglie Giulia Coppini #Simeone #SalDaVinci #Torino x.com