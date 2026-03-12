Per sempre sì diventa lo slogan del Referendum | la telefonata di Meloni e la reazione di Sal Da Vinci

La canzone “Per sempre sì” è diventata lo slogan del Referendum, dopo che il premier ha telefonato a Sal Da Vinci, che ha pubblicamente reagito alla vittoria. La canzone, inizialmente un tormentone musicale, ora rappresenta un simbolo legato all’evento elettorale. La telefonata tra il presidente del Consiglio e il cantante ha attirato l’attenzione dei media, mentre Da Vinci ha commentato pubblicamente la sua partecipazione.

La canzone " Per sempre sì " è diventata molto più di un tormentone musicale. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026, il brano di Sal Da Vinci è finito al centro del dibattito politico perché alcuni esponenti della maggioranza vorrebbero usarlo come colonna sonora della campagna per il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026. L'idea nasce dal titolo stesso della canzone, che richiama lo slogan del voto. La vicenda è emersa dopo una telefonata tra la premier Giorgia Meloni e il cantante, rivelata dalla stampa. Tuttavia l'artista non ha preso posizione politica e ha scelto di non commentare la possibile associazione tra il suo brano e la campagna referendaria.

Sal Da Vinci nega di aver ricevuto richieste per l'uso del suo brano per il referendum: "Giorgia Meloni mi ha chiamato per farmi i complimenti, ed è finita lì […] Se un giorno uno, chiunque esso sia, vuol ascoltare la mia canzone pubblicamente, lo può fare perch