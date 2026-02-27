Sal Da Vinci conquista tutti anche Mahmood e Del Piero cantano ‘Per sempre sì’

Sal Da Vinci, cantante in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano 'Per sempre sì', sta ottenendo grande successo sulle piattaforme digitali. La canzone sta conquistando il pubblico e i telespettatori, e anche Mahmood e Del Piero hanno deciso di cantare il brano. La sua presenza sulla scena musicale italiana continua a crescere, attirando attenzione e interesse da parte di diversi artisti e appassionati.

(Adnkronos) – Sal Da Vinci fenomeno nazionale. Il cantante in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano 'Per sempre sì' sta dominando le piattaforme digitali e conquistando pubblico e telespettatori. Il suo brano, dalle sonorità neomelodiche e dal ritornello immediato, è ormai virale, lo cantano proprio tutti. Pure Mahmood e Alessandro Del Piero. In un video condiviso su TikTok dall'ex capitano dell Juventus, infatti, i due appaiono seduti su delle poltrone mentre in sottofondo risuona proprio il brano del cantautore napoletano. "Saremo io e te, accussì, sarà per sempre sì", canticchiano il cantante e l'ex calciatore, accompagnando le parole all'ormai celebre coreografia che Sal Da Vinci interpreta sul palco dell'Ariston. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

