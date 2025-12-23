Musica afro stand gastronomici e i Pasquaroli | tutta la Christmas Week di Sala

A Sala di Cesenatico, durante la settimana di Natale, si svolge la Christmas Week, un evento che offre momenti di convivialità, musica afro, stand gastronomici e la tradizionale presenza dei Pasquaroli. Un’occasione per vivere un’atmosfera di festa all’insegna della tradizione e del piacere di condividere. La manifestazione si propone come un'opportunità per residenti e visitatori di trascorrere giorni di relax e socialità nel rispetto della cultura locale.

A Sala di Cesenatico per tutta la settimana di Natale arriva la Christmas Week con momenti di condivisione, divertimento e tanta gastronomia. A partire da martedì 23 e fino a domenica 28 dicembre l'area riservata a parcheggio della scuola primaria in via Canale Bonificazione 512 ospiterà tutti i.

