Mandorlo in fiore 2026 | sarà la Sagra più costosa degli ultimi anni ecco a cosa sono destinati i soldi

La sagra del mandorlo in fiore del 2026 si preannuncia come la più costosa degli ultimi anni. Per finanziare l'evento, sono stati destinati fondi specifici, con uno stanziamento di 700 mila euro nel 2025, l'anno in cui la città ha ricoperto il ruolo di Capitale italiana della cultura. I fondi sono stati assegnati per coprire le spese di organizzazione e gestione della manifestazione.

Lo stanziamento, per coprire i costi della kermesse, nel 2025 (anno di Capitale italiana della cultura ndr) era stato di 700 mila euro. Quest'anno - e si tratta dell'ultimo, grande, evento prima delle elezioni amministrative che rinnoveranno i vertici di Palazzo dei Giganti - l'assegnazione delle somme è di oltre 100 mila euro in più. Sarà quindi, visto nel 2024 erano stati spesi 633 mila euro, una delle edizioni più care degli ultimi anni. Nelle ultime ore, la Giunta di Franco Miccichè ha approvato il piano finanziario, per coprire i 9 giorni di sfilate e spettacoli, che prevede una spesa complessiva di 807.779,36. Il grosso delle risorse graverà direttamente sul bilancio di Palazzo dei Giganti, che ha dovuto mobilitare diversi capitoli di spesa per garantire la copertura della manifestazione internazionale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

