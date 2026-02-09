Safari umani durante la guerra a Sarajevo | approfondimenti su un professionista torinese potrebbe essere tra i cecchini

Durante la guerra a Sarajevo, alcuni professionisti italiani, tra cui un torinese, potrebbero essere coinvolti in un’indagine sui cosiddetti

Ci sarebbero uno o forse anche più torinesi nella lista di persone che il pm Alessandro Gobbis della procura di Milano sta vagliando nell'ambito dell'inchiesta sui cosiddetti safari umani avvenuti negli anni ‘90 nel corso della guerra serbo-bosniaca a Sarajevo, ora capitale della Bosnia.🔗 Leggi su Torinotoday.it

La procura di Milano ha convocato un 80enne di Pordenone per un interrogatorio.

Questa mattina a Sarajevo si sono svolti i primi accertamenti su un 80enne sospettato di aver partecipato a un crudele gioco di guerra.

Cecchini italiani ai safari umani a Sarajevo, indagato un ex camionista 80enne: «Amante della caccia, di estrema destra e cattolico radicale»PORDENONE - A più di trent’anni dall’assedio di Sarajevo, uno dei capitoli più oscuri della guerra in Bosnia torna al centro dell’attenzione giudiziaria. La ... ilgazzettino.it

