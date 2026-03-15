S Sofia il Pnrr arriva in farmacia

A Santa Sofia, la farmacia comunale ‘Giorgio Cavallucci’ situata in piazza Giacomo Matteotti ha ricevuto il finanziamento del PNRR. L’investimento riguarda interventi specifici per migliorare i servizi e le strutture della farmacia. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal Comune, che ha annunciato l’arrivo delle risorse per questo progetto. La farmacia è un punto di riferimento per la comunità locale.

La farmacia comunale ‘Giorgio Cavallucci’ nella centralissima piazza Giacomo Matteotti a Santa Sofia si rinnova ed amplia i servizi per i cittadini grazie alle risorse messe a disposizione dal bando ‘Farmacie rurali’ del Pnrr, che ha permesso di migliorare sia gli spazi dell’esercizio sia l’offerta dei servizi sanitari disponibili per i cittadini. "L’intervento ha riguardato il rinnovamento di parte degli arredi – precisa il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Matteo Zanchini –, con l’obiettivo di rendere gli ambienti più accoglienti e funzionali, e il potenziamento dei servizi di telemedicina. Accanto alle prestazioni già... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - S. Sofia, il Pnrr arriva in farmacia Articoli correlati Firenze, arriva Eccoti: il kit per nuovi nati aspetta le famiglie in farmacia. Tutte le info per ritirarloFirenze, 27 gennaio 2026 – Prende il via “Eccoti – Insieme fin dal primo giorno”, un progetto della città di Firenze rivolto ai genitori di bambini e... Pnrr, arriva l?ottava rata: trasporti, acqua e minori. Ecco le risorse per il SudScadenze rispettate, la fine dell’anno in chiave Pnrr conferma l’affidabilità dell’Italia, sempre più prima tra i Paesi che hanno ricevuto le risorse... Approfondimenti e contenuti su S Sofia il Pnrr arriva in farmacia Discussioni sull' argomento S. Sofia, il Pnrr arriva in farmacia; Pnrr, a che punto sono i cantieri a Santa Sofia?; Enel completa le installazioni Pnrr: a Catania 112 nuovi punti di ricarica. Pnrr, a che punto sono i cantieri a Santa Sofia?Percorso fluviale, Milleluci Park e aree di sosta di Corniolo e Spinello: . Zanchini spiega come procedono i lavori nelle zone interessate . msn.com Sci alpino, #Scheib vince il gigante di Are. Fuori Sofia #Goggia x.com Per Sofia l’ultima gara di Coppa del Mondo prima delle finali di Lillehammer si conclude senza gioie, mentre la zognese porta a casa un ottimo 18° posto facebook