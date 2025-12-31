Pnrr arriva l?ottava rata | trasporti acqua e minori Ecco le risorse per il Sud

L’ottava rata del PNRR si concentra su trasporti, acqua e minori, confermando la conformità alle scadenze previste. Queste risorse rappresentano un passo importante per il Sud, contribuendo allo sviluppo e alla modernizzazione del territorio. L’Italia si distingue per l’affidabilità nella gestione dei fondi del Next Generation EU, rafforzando il suo ruolo tra i paesi europei più impegnati nella realizzazione degli obiettivi di ripresa e sostenibilità.

Scadenze rispettate, la fine dell?anno in chiave Pnrr conferma l?affidabilità dell?Italia, sempre più prima tra i Paesi che hanno ricevuto le risorse del Next.

