Firenze arriva Eccoti | il kit per nuovi nati aspetta le famiglie in farmacia Tutte le info per ritirarlo

Firenze introduce “Eccoti”, un kit pensato per i nuovi nati, disponibile in farmacia per le famiglie residenti dal gennaio 2026. Il progetto mira a supportare i genitori in un momento speciale e di grande impegno, rafforzando il senso di comunità e vicinanza dell’amministrazione. Informazioni su come ritirare il kit sono disponibili presso le farmacie del territorio.

Firenze, 27 gennaio 2026 - Prende il via “ Eccoti – Insieme fin dal primo giorno ”, un progetto della città di Firenze rivolto ai genitori di bambini e bambine nati a partire da gennaio 2026, residenti nel territorio comunale, per trasmettere un messaggio di gioia e di vicinanza da parte dell’amministrazione ai neogenitori, in un momento tanto meraviglioso quanto impegnativo e intenso. Cos'è il kit per nuovi nati e dove trovarlo. Un segno concreto di attenzione pensato per accompagnare le famiglie proprio nel momento in cui una nuova vita entra a far parte della comunità fiorentina e che prende forma con un kit di benvenuto, contenente alcuni prodotti utili e informazioni sui servizi e sulle opportunità dedicate all’infanzia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nel recente consiglio comunale di Castiglion Fibocchi è stata approvata una variazione al bilancio di previsione 2025-2027 e alcune delibere di indirizzo politico, con particolare attenzione ai contributi economici destinati alle famiglie di nuovi nati.

Il Comune di Bormio ha avviato un'iniziativa di supporto alle famiglie, offrendo un contributo ai neonati, ai bambini adottati e in affido per quattro anni.

