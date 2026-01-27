Firenze arriva Eccoti | il kit per nuovi nati aspetta le famiglie in farmacia Tutte le info per ritirarlo

Firenze introduce “Eccoti”, un kit pensato per i nuovi nati, disponibile in farmacia per le famiglie residenti dal gennaio 2026. Il progetto mira a supportare i genitori in un momento speciale e di grande impegno, rafforzando il senso di comunità e vicinanza dell’amministrazione. Informazioni su come ritirare il kit sono disponibili presso le farmacie del territorio.

Firenze, 27 gennaio 2026 - Prende il via “ Eccoti – Insieme fin dal primo giorno ”, un progetto della città di Firenze rivolto ai genitori di bambini e bambine nati a partire da gennaio 2026, residenti nel territorio comunale, per trasmettere un messaggio di gioia e di vicinanza da parte dell’amministrazione ai neogenitori, in un momento tanto meraviglioso quanto impegnativo e intenso. Cos'è il kit per nuovi nati e dove trovarlo. Un segno concreto di attenzione pensato per accompagnare le famiglie proprio nel momento in cui una nuova vita entra a far parte della comunità fiorentina e che prende forma con un kit di benvenuto, contenente alcuni prodotti utili e informazioni sui servizi e sulle opportunità dedicate all’infanzia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

