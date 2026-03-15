Rugby Serie A Élite | Valorugby senza problemi contro Biella

Nel campionato di rugby di Serie A Élite, il Valorugby Emilia ha vinto contro il Biella Rugby Club con il punteggio di 59-12 allo stadio Mirabello. La squadra ha conquistato il secondo posto in classifica, riducendo a una lunghezza di distanza dalla capolista Rugby Rovigo Delta. La partita si è svolta senza particolari problemi per i padroni di casa.

Il Valorugby Emilia travolge il Biella Rugby Club 59-12 allo stadio Mirabello e si riprende il secondo posto in classifica nella Serie A Elite, tornando a una sola lunghezza dalla capolista Rugby Rovigo Delta. La formazione reggiana mette subito le cose in chiaro dominando sul piano fisico e offensivo: dopo appena venti minuti ha già in tasca il punto di bonus offensivo grazie alle mete di Perez Caffe, Resino e Silva, a cui si aggiunge la marcatura di Schiabel. Biella prova a restare in partita con Foglio Bonda e Ledesma, ma il primo tempo si chiude comunque sul netto 40-12 per i padroni di casa. Nella ripresa il ritmo cala, ma il controllo del match resta saldamente nelle mani del Valorugby, che gestisce senza rischi e torna ad allungare nel finale con Dell’Acqua, Nasove e Mussini fino al definitivo 59-12. 🔗 Leggi su Oasport.it

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