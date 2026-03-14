Inizia la partita tra Galles e Italia nel Sei Nazioni di rugby 2026. I britannici sono in attacco, mentre la difesa italiana si fa notare per la solidità. Al momento, il punteggio è fermo sullo 0-0. Durante il primo tempo, Fusco tenta di controllare un'azione rischiosa, ma la partita prosegue senza segnature. La diretta viene aggiornata in tempo reale.

18' Italia che in difesa non sta placcando benissimo, concedendo troppi metri agli avversari. Ma proprio mentre soffrono gli azzurri un placcaggio di Brex obbliga il Galles al fallo. 15' Meta del Galles con Aaron Wainwright che sfonda troppo facilmente tra i pali. Trasforma Edwards. GALLES 7 – ITALIA 0 14' Rischia troppo Fusco, che fatica a controllare un pallone sul prato e punizione per il Galles appena dentro la metà campo azzurra 17:35 Per il Galles invece ci saranno: 15 Louis Rees-Zammit, 14 Ellis Mee, 13 Eddie James, 12 Joe Hawkins, 11 Josh Adams, 10. Dan Edwards, 9 Tomos Williams, 8 Aaron Wainwright, 7 James Botham, 6 Alex Mann, 5 Ben... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Galles-Italia 0-0, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: britannici in attacco, ma ottima difesa azzurra

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