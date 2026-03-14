Oggi si gioca il match di rugby tra Galles e Italia. Se gli azzurri vincono, chiuderebbero il torneo con un bilancio positivo, avendo più vittorie che sconfitte. La sfida si svolge in un momento importante per la formazione italiana, che punta a migliorare i propri risultati nel Sei Nazioni. La partita si gioca questa sera, senza ulteriori dettagli sugli eventi o sugli atleti coinvolti.

Oggi l’Italia del rugby scende in campo per fare la storia: vincendo contro il Galles, chiuderebbe il Sei Nazioni con più vittorie che sconfitte. Ne parla Domenico Calcagno sul Corriere della Sera. Rugby, oggi c’è Galles-Italia. Si legge sul Corsera: “Vincendo a Cardiff, l’Italia chiuderebbe il suo primo Sei Nazioni con più vittorie che sconfitte. Quella di oggi sarà la 135esima partita dell’Italia in 27 anni di Sei Nazioni. Le vittorie sono 18 (più due pareggi) e ben 5 (più un pareggio) sono arrivate nelle 14 partite di Quesada, l’uomo che sta cambiando la storia del nostro rugby.” Le parole di Quesada, tecnico dell’Italia. “Noi favoriti perché abbiamo vinto le ultime due col Galles? No, il passato non conta nulla» racconta Quesada. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rugby, oggi c’è Galles-Italia: in caso di vittoria, gli azzurri chiuderebbero il Sei Nazioni con più vittorie che sconfitte

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